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Ру Тат
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Казань
17 октября 2022  09:32

Глава Вахитовского и Приволжского районов Казани перешел на работу в Москву

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Руководитель администрации Вахитовского и Приволжского районов столицы Татарстана Марат Закиров покидает свой пост, чтобы продолжить работу на федеральном уровне. Об этом на деловом понедельнике в городской администрации сообщил мэр Казани Ильсур Метшин

Мэр отметил, что Марату Закирову теперь предстоит трудиться в одной команде с Дамиром Фаттаховым, который должен возглавить Российское движение школьников.

«С некоей долей грусти расстаемся, но желаем большой созидательной работы с Дамиром Ильдусовичем. Наше будущее, наши дети, их патриотическое воспитание очень важны. Большая благодарность за работу, надеемся найти точки соприкосновения и в будущем», — заявил Ильсур Метшин.

В ходе заседания Марат Закиров поблагодарил команду мэрии и жителей города. «Именно с такими горожанами Казань ждет самое светлое будущее», — уверен покидающий столицу РТ чиновник.

#Деловой понедельник
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