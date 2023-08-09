Глава Тверской области доложил Путину о помощи бойцам СВО в догазификации их домов

Фото: пресс-служба Кремля

Власти Тверской области ввели дополнительную меру для участников спецоперации и членов их семей на догазификацию их домов. Об этом руководитель региона Игорь Руденя рассказал на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

«Даже в программе газификации мы вводим дополнительную меру: 150 тыс. — Вы сказали, чтобы минимум было 100 для участников специальной военной операции и членов их семей, — 150 тыс. на догазификацию домовладений», — сказал губернатор.

По его словам, регион успешно решает задачу по улучшению демографической ситуации. Для помощи многодетным семьям установили отдельную субсидию по догазификации в размере 300 тыс. рублей. Эти средства можно будет направить на покупку оборудования, его подключение и теплоснабжение в доме.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане в этом году планируют бесплатно газифицировать около 16 тыс. домовладений. На сегодняшний день уровень газификации в республике составляет 99,5% – это один из самых высоких показателей в стране.