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Ру Тат
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Экономика
10 января 2023  15:41
Александр Хевронин

В Татарстане за этот год планируют бесплатно газифицировать около 16 тыс. участков

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Бесплатная газификация примерно 16 тыс. земельных участков в Татарстане запланирована в этом году компанией «Газпром трансгаз Казань». Об этом сообщил генеральный директор предприятия Рустем Усманов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«На сегодняшний день уровень газификации в республике составляет 99,5%. Это один из самых высоких показателей в России, но я всегда говорю, что ни в коем случае нельзя обольщаться достигнутыми результатами», — заявил Гусманов.

Он отметил, что в 2022 году от жителей республики поступило около 17 тыс. заявок на догазификацию. При этом газопровод подвели к 12 тыс. домовладений, а оставшиеся 5 тыс. подключат к газу в этом году.

#газпром трансгаз казань #Татарстан #брифинг в кабмине рт
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