Глава Тетюшского района в Декаду пожилых навестил родителей бойцов СВО

Глава Тетюшского района РТ Рамис Сафиуллов в Декаду пожилых навестил родителей героически погибших участников спецоперации. Об этом руководитель муниципального образования рассказал в своих соцсетях.

В разговоре с родными погибших ребят глава района Сафиуллов отметил, что их подвиг навсегда останется в памяти жителей района, а их жизнь будет служить примером героизма для молодого поколения.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей – освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Новошешминского района Вячеслав Козлов изготовил баню для бойцов СВО.