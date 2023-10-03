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Глава Тетюшского района в Декаду пожилых навестил родителей бойцов СВО
Глава Тетюшского района РТ Рамис Сафиуллов в Декаду пожилых навестил родителей героически погибших участников спецоперации. Об этом руководитель муниципального образования рассказал в своих соцсетях.
В разговоре с родными погибших ребят глава района Сафиуллов отметил, что их подвиг навсегда останется в памяти жителей района, а их жизнь будет служить примером героизма для молодого поколения.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей – освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Новошешминского района Вячеслав Козлов изготовил баню для бойцов СВО.
Фото: телеграм-канал Рамиса Сафиуллова.
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