Глава Тетюшского района в 70-й раз побывал в зоне СВО, передав автомобили бойцам

Глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов передал автомобили бойцам-землякам в зоне спецоперации. В поездку он отправился с генеральным директором агрофирмы «Колос» Ранисом Мавлихановым и руководителем агрофирмы «Татарстан» Айратом Халитовым.

Для руководителей сельхозпредприятий Тетюшского района это была 15-я поездка, для Сафиуллова — 70-я.

«Вручил военнослужащим из Тетюшского района государственные награды — медали ордена „За заслуги перед Республикой Татарстан“, а также передал гуманитарную помощь», — рассказал руководитель муниципального образования.

Сафиуллов добавил, что за последние четыре месяца солдатам от тетюшан было доставлено 28 единиц автомобильной техники, экскаватор, квадрокоптеры и гексакоптеры.

«Наши бойцы должны чувствовать нашу поддержку. Именно они сегодня стоят на страже интересов многонационального народа России и ее государственности», — убежден Рамис Сафиуллов.

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