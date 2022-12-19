Глава «Татэнерго»: Переговоров с СИБУРом о покупке ТГК-16 не ведем

«Татэнерго» не ведет переговоров с СИБУРом о покупке активов ТГК-16. Об этом в интервью «Татар-информу» заявил генеральной директор энергокомпании Раузил Хазиев.

«Я не могу сказать сегодня, что мы готовы купить. Эксплуатировать смогли бы, исторически эти ТЭЦ и так входили в контур "Татэнерго". И там профессиональные коллективы работают. Но мы не готовы сегодня купить эти составы оборудования, нет таких возможностей. (И тут) желание мало что значит. И переговоров об этом не ведем. Мы с такой инициативой на СИБУР точно не выходили», – заявил Хазиев.

Он также добавил: «Если честно, нам сегодня не до этого. Мы занимаемся модернизацией своих электростанций и в другие активы не лезем, не мечтаем и не собираемся».

Напомним, о том, что СИБУР изучает варианты возможной продажи энергокомпании ТГК-16, которую он консолидировал в прошлом году вместе с другими крупными активами татарстанского холдинга ТАИФ, «Татар-информ» сообщал в начале ноября. Как объяснял тогда нашему изданию представитель СИБУРа, основные приоритеты для холдинга – эффективное развитие нефтегазохимического бизнеса и обеспечение отечественного рынка синтетическими материалами. Собственная энергогенерация в этом контексте выполняет в первую очередь «функцию обеспечения основных производств, но в широком смысле профильной деятельностью для компании не является».

ТГК-16 была создана в 2010 году в составе ТАИФа после того, как годом ранее этот холдинг выкупил за 6,6 млрд рублей у «Татэнерго» Казанскую ТЭЦ-3 (электрическая мощность сегодня – 789,6 МВт, тепловая – 2390 Гкал/час) и Нижнекамскую ТЭЦ в части промышленно-территориального комплекса №1 (ПТК-1, 880 МВт и 3746 Гкал/час, это самая крупная промышленно-отопительная ТЭЦ в Татарстане). Теплоэлектроцентрали исторически были построены для обслуживания гигантов нефтехимии Татарстана – «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима», ключевых производственных активов ТАИФа, с прошлого года перешедших под крыло СИБУРа.

По словам Раузила Хазиева, «кто бы ни стал новым собственником ТГК-16, это будут, во-первых, профессиональные энергетики. Во-вторых, они станут партнерами СИБУРа, потому что эти ТЭЦ в любом случае будут работать на нужды комбинатов».

Подробнее читайте в материале Глава «Татэнерго» Раузил Хазиев – о турбинах, будущем Заинской ГРЭС и покупке ТГК-16.