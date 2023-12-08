Глава татарстанского «Красного Креста»: Президент Путин двигает Россию вперед

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Выдвижение Президента России Владимира Путина на новый срок – это очень позитивный и важный шаг для некоммерческих организаций, так как он вот уже много лет оказывает личную поддержку этому сектору и многим социально значимым проектам. Он двигает страну вперед, заявила в беседе с «Татар-информом» глава регионального отделения общественной организации «Российский Красный Крест» в Татарстане Зульфия Сафина.

«Мы, представители гражданского общества, всегда чувствовали серьезную и значимую поддержку нашего некоммерческого сектора. Например, по линии президентских грантов. НКО, которое я возглавляю, в нашей республике тоже является единым грант-оператором. Эти огромные ресурсы, которые передаются некомерческому сектору, – это огромный уровень доверия нам, чтобы мы вместе с нашей страной и Президентом решали вопросы, которые сегодня обозначены. Такие события говорят о том, что наш глава государства продолжает поддерживать нас и видеть в нас огромный ресурс для устойчивого развития нашей страны и двигает Россию вперед», – отметила она.

Глава общественной организации напомнила, что Владимир Путин лично посетил недавний форум «Мы Вместе» и пообщался с представителями волонтерских движений. По ее словам, такие события мотивируют работать и дальше трудиться на благо Родины.

«Единение, которое происходит у нас вместе с Президентом РФ Владимиром Путиным, свидетельствует о том, что у нас все в стране будет хорошо», – подчеркнула Сафина.

Напомним, что о решении выдвинуться на новый срок действующий глава государства объявил сегодня во время церемонии по случаю Дня Героев Отечества. Президентские выборы продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года.