Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава татарстанского «Красного Креста»: Президент Путин двигает Россию вперед
Выдвижение Президента России Владимира Путина на новый срок – это очень позитивный и важный шаг для некоммерческих организаций, так как он вот уже много лет оказывает личную поддержку этому сектору и многим социально значимым проектам. Он двигает страну вперед, заявила в беседе с «Татар-информом» глава регионального отделения общественной организации «Российский Красный Крест» в Татарстане Зульфия Сафина.
«Мы, представители гражданского общества, всегда чувствовали серьезную и значимую поддержку нашего некоммерческого сектора. Например, по линии президентских грантов. НКО, которое я возглавляю, в нашей республике тоже является единым грант-оператором. Эти огромные ресурсы, которые передаются некомерческому сектору, – это огромный уровень доверия нам, чтобы мы вместе с нашей страной и Президентом решали вопросы, которые сегодня обозначены. Такие события говорят о том, что наш глава государства продолжает поддерживать нас и видеть в нас огромный ресурс для устойчивого развития нашей страны и двигает Россию вперед», – отметила она.
Глава общественной организации напомнила, что Владимир Путин лично посетил недавний форум «Мы Вместе» и пообщался с представителями волонтерских движений. По ее словам, такие события мотивируют работать и дальше трудиться на благо Родины.
«Единение, которое происходит у нас вместе с Президентом РФ Владимиром Путиным, свидетельствует о том, что у нас все в стране будет хорошо», – подчеркнула Сафина.
Напомним, что о решении выдвинуться на новый срок действующий глава государства объявил сегодня во время церемонии по случаю Дня Героев Отечества. Президентские выборы продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»