Татарстанский «Форпост» дал совет, как защитить себя от потока недостоверной информации

Как вести себя во время информационной войны и защититься от потока фейков, в разговоре с «Татар-информом» поделился руководитель республиканского Центра молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов.

«Чтобы не поддаваться всей этой истерии и панике, которая нагнетается в информационном поле в социальных сетях, нужно меньше уделять внимания всем этим социальным сетям. По крайней мере той области, которая связана с новостями, — отметил собеседник агентства. — Во-вторых, к любому материалу, который сейчас появляется в информационном поле, нужно относиться критически. Это означает, что нужно проверять и смотреть официальные источники, импортные или отечественные, в зависимости от того, какую информацию мы проверяем».

Тимур Камалетдинов отметил, что с начала информационной войны стали появляться данные о якобы больших потерях российской армии. Это опять же может привести к панике среди людей, которые не разбираются в вопросе.

«Это легко проверяется: вы вбиваете запрос о потерях в каких-либо сражениях Великой Отечественной войны за месяц, где действительно были огромные потери, и сравниваете с теми же цифрами, которые указываются за три дня спецоперации в Донбассе. Тогда понимаете, что это физически невозможно, и начинаете спокойнее относиться к тому, что пишут», — поделился руководитель республиканского «Форпоста».

По словам собеседника агентства, населению нужно меньше погружаться в это информационное поле. «От нас сейчас ничего не зависит. От нас зависит лишь то, что мы должны поддерживать наших солдат, чтобы они понимали, что мы их ждем, что они для нас герои. А перечитывая по несколько раз одни и те же сообщения и накручивая себя, можно получить лишь нервный срыв», — добавил Тимур Камалетдинов.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.