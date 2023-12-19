Глава татарстанских фермеров предложил ввести продовольственные карты по аналогии с США

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Около 42 млн жителей США до сих пор пользуются продовольственными картами для покупки товаров первой необходимости, заявил председатель ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров. По его словам, их использование в России могло бы позитивно сказаться на экономике страны.

«Если человек хочет приобрести больше белка, то пожалуйста. Приобретает. Но по какой цене он будет приобретать? Тогда получается надо вводить продовольственные карточки. Хотя, возьмем США. Там 42 млн человек пользуется продовольственными карточками», – отметил эксперт в беседе с «Татар-информом».

Он подчеркнул, что этот механизм очень положительно отражается и на обычных американских потребителях, и на производителях, поскольку часть средств направляется на развитие агропромышленного комплекса страны.

Продуктовые карточки в США – это электронный талон, который ежемесячно пополняется из бюджетных средств на 115 долларов. Некоторые отечественные специалисты считают, что такая практика у многих россиян старшего возраста будет ассоциироваться с негативной стороной экономики советских времен и может быть воспринята без энтузиазма.

Подробнее о том, как власти РФ собираются урегулировать ситуацию с резким ростом цен на яйца и курятину, а также о конфликте потребителей и производителей, читайте в материале «Яичный казус белли и баланс интересов россиян: зачем власти ужесточают контроль за ценами».