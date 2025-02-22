Глава штаба «Юнармии» в РТ рассказал о ситуации с набором в военные училища

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Увеличение Вооруженных сил РФ из-за специальной военной операции может поспособствовать улучшению положения военных училищ, но зарплаты молодых офицеров должны быть увеличены. Об этом заявил начальник регионального штаба патриотического движения «Юнармия» в РТ генерал-майор Александр Бородин в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

По словам генерала, некоторые юнармейцы сами хотят поступать в военные училища, но «родители их тормозят». Поэтому, уточнил он, «начальникам местных штабов поставлена задача рассказывать ребятам про военные училища, направлять их получать образование».

Вместе с тем начальник регионального штаба «Юнармии» признал, что дело не только в предубеждениях и страхах родителей, но и в уровне зарплат начинающих офицеров.

«Есть проблемы по зарплатам. Сейчас товарищ лейтенант получает 40–45 тыс. [рублей]. Такого быть не должно», – подчеркнул Бородин. Впрочем, по его оценке, военные училища по-прежнему предоставляют фундаментальное образование.

Улучшению ситуации, по мнению генерала, будет способствовать увеличение армии, которой потребуются новые офицеры. «Сейчас многие участники СВО поступают в училища», – добавил он.