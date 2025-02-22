Генерал Бородин: «Юнармия» дает углубленную военную подготовку

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Начальник регионального штаба патриотического движения «Юнармия» в РТ генерал-майор Александр Бородин в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» конкретизировал смысл работы, проводимой организацией в школах республики.

Генерал отметил, что «Юнармия» не является заменой существовавшей в советское время начальной военной подготовки. Последнюю заменяет такой предмет, как основы безопасности и защиты Родины.

«Там очень много предметов по военной тематике. Есть и медицинская, и тактическая подготовка. Такое обучение начинается с 8-го класса», – пояснил он.

«А в «Юнармии» обучают этому более углубленно, используют усиленную методику преподавания для всех этих направлений», – подчеркнул Александр Бородин.

Кроме того, участники движения пробуют себя в работе корреспондентами. «Также ни одного парада не обходится без юнармейцев», – подытожил генерал-майор.