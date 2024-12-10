Глава СПЧ Фадеев призвал ввести в школах «интегральную оценку» знаний

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил о необходимости введения для выпускников школ «интегральной оценки» знаний, которая показывала бы уровень освоения всех предметов учебной программы.

«У нас сегодня нет интегральной оценки знаний, полученных школьниками по всему спектру предметов. Старшеклассники и их родители концентрируются только на тех дисциплинах, по которым планируют сдавать ЕГЭ. Часть учебных предметов оказываются второстепенными, фактически ненужными», – сказал он на заседании СПЧ, которое проводит Президент России Владимир Путин.

Фадеев считает, что «необходимо побуждать учеников к освоению всей школьной программы, а не только тех предметов, по которым они сдают ЕГЭ».

Ранее председатель КПРФ, лидер партийной фракции в Госдуме Геннадий Зюганов назвал ЕГЭ «худшим, что можно было придумать».