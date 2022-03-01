Глава Союза ветеранов РТ: Спецоперация нужна для спасения людей ДНР и ЛНР

Председатель Союза ветеранов Республики Татарстан Александр Бородин прокомментировал решение Президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

«Президент России Владимир Владимирович Путин принял абсолютно правильное решение о проведении спецоперации, которое мы полностью поддерживаем», – заявляет Бородин.

По его мнению, спецоперация была необходимым шагом для спасения людей из Донецкой и Луганской республик.