news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
1 марта 2022  15:59

Глава Союза ветеранов РТ: Спецоперация нужна для спасения людей ДНР и ЛНР

news_top_970_100

Председатель Союза ветеранов Республики Татарстан Александр Бородин прокомментировал решение Президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.  

«Президент России Владимир Владимирович Путин принял абсолютно правильное решение о проведении спецоперации, которое мы полностью поддерживаем», – заявляет Бородин.

По его мнению, спецоперация была необходимым шагом для спасения людей из Донецкой и Луганской республик. 

 

#ДНР и ЛНР #спецоперация #союз ветеранов рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное