Глава союза рестораторов РТ: Дополнительные ограничения станут катастрофой для ресторанов

После введения системы QR-кодов для кафе и ресторанов, они находятся в тяжелых условиях, при этом введение еще новых ограничений может обернуться катастрофой для ресторанного бизнеса. Таким мнением с корреспондентом ИА «Татар-информ» поделился президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов.

«Мы сейчас находимся в непростом положении, но если введут ещё какие либо новые ограничения, то это будет катастрофа», — отметил Гаязов.

При этом он подчеркнул, что не все владельцы ресторанов и кафе ответственно отнеслись к требованиям о вакцинации всех сотрудников, и это также косвенно привело к ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации.

Гаязов рассказал, что при допустимой сейчас заполняемости заведений, кафе и рестораны в лучшем случае работают «в ноль», а зачастую даже с небольшим убытком.

C 11 октября в Татарстане из-за ухудшения эпидситуации с коронавирусом ужесточили противоковидные меры. Также на федеральном уровне, чтобы остановить рост случаев Covid-19, было принято решение сделать дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. Указ об этом 20 октября подписал Президент РФ Владимир Путин.