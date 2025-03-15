Глава Союза потребителей РТ: Покинувшие страну бренды по обязательствам не отвечают

Покинувшие Россию после начала специальной военной операции сетевые международные бренды по обязательствам не отвечают. Об этом заявил председатель совета Союза потребителей РТ Марс Исмагилов в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Да, они покинули страну, по обязательствам не отвечают. И все потребители, которые подают на них в суд, получают ответ, что им товар не продавали, а значит, и компания не несет ответственность. Он не произведен для реализации в Российской Федерации», – описал сложившуюся ситуацию эксперт.

Вместе с тем, по его словам, российские суды, как правило, встают на сторону потребителей и выносят решения в их пользу.

Гарантийные же обязательства, срок которых еще не вышел, по товарам, которые были проданы до ухода иностранных компаний, взяла на себя торговля.

«Но и отсутствие гарантии не означает, что потребители не могут предъявлять претензии и получать возмещение, только в этом случае бремя доказывания лежит на них и все процедуры проводятся за их счет», – добавил Исмагилов.