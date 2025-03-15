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Общество 15 марта 2025 19:34

Исмагилов об обслуживании техники ушедших компаний: Многое ложится на плечи торговли

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«Сложно сказать», кто именно сейчас несет ответственность за сервисное и гарантийное обслуживание техники зарубежных компаний, которые ушли с российского рынка после начала специальной военной операции. Об этом заявил председатель совета Союза потребителей РТ Марс Исмагилов в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«<…> производители однозначно все свои авторизации сняли, запчасти не дают, многое вновь ложится на плечи торговли», – констатировал общественник.

При этом он обратил внимание на то, что покупатель товара, завезенного по параллельному импорту, защищен как потребитель формально, но не фактически.

«Так, например, если я купил где-то на китайском маркетплейсе телефон, скажем, на 30–40% дешевле, то у меня никаких гарантий. Ремонт буду делать за свой счет. Если в таких случаях купил товар в магазине, то ремонт сделают, но в возврате могут отказать», – объяснил Исмагилов.

#защита прав потребителей #санкции против россии #параллельный импорт
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