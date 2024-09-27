Глава Союза десантников РТ: «Рост экономики и развитие многих отраслей в РТ радует»

Председатель Союза десантников РТ Юрий Суворов оценил тезисы Рустама Минниханова и отметил, что его приятно удивила новость о том, что следующий год в Татарстане станет годом Защитника Отечества.

«Выслушав доклад Раиса РТ, я подчеркнул много положительных моментов – это и рост экономики в республике, и развитие многих отраслей. Также радует развитие центров для молодежи. Очень радует, что следующий год будет годом Защитника Отечества. Надеюсь, что большое внимание будет уделено тем, кто защищает нашу страну как изнутри, так и за ее пределами. Будем работать и стараться на благо республики и страны в целом», – рассказал он в беседе с «Татар-информом».

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с традиционным Посланием парламенту в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. На заседание помимо депутатов были приглашены представители государственных и муниципальных органов власти, руководители предприятий, учреждений и многие другие. Общее количество приглашенных — 670 человек.