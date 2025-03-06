«Глава Союза десантников и благотворитель»: в Казани выбрали мужчин года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Двух мужчин-победителей городского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» назвали в Казанской Ратуше.

В номинации «Мужчина – лидер» выиграл Председатель «Союза десантников» в Татарстане Юрий Суворов. Он ведет воспитательно-патриотическую работу с молодежью и помогает российским воинам на СВО. Для него не было еще ни одного месяца с начала СВО, который бы обходился без командировок за «ленточку». С начала этого года Суворов – руководитель координационного совета Казани по оказанию помощи бойцам — участникам СВО.

«Спасибо за эту оценку, конечно, это, в первую очередь, оценка нашей деятельности воинского братства в Татарстане», – сказал победитель.

В номинации «Мужчина – благородное сердце» победил директор строительной компании Андрей Беляков. Он был участником достройки жилых домов обманутых дольщиков, благодаря его усилиям сотни семей смогли обрести долгожданное жилье. Параллельно Беляков помогает материально бойцам спецоперации.

В ответном слове он сказал, что является отцом трех дочерей и дедушкой для одного внука, скоро появится еще один малыш. Беляков обратился в преддверии 8 марта ко всем мамам в зале и признал, что отцы не обладают таким терпением, как матери.

«Всем женщинам низкий поклон. Мы без вас просто никто!», – заключил победитель в номинации «Мужчина – благородное сердце».

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