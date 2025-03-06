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Общество 6 марта 2025 14:54

Метшин – женщинам: «Без вас нам точно не обойтись»

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Метшин – женщинам: «Без вас нам точно не обойтись»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мэр Казани Ильсур Метшин в преддверии 8 Марта наградил в Казанской ратуше победителей городского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд».

«Дорогие наши женщины, всегда с особым удовольствием признаюсь, что встречусь с вами, выдающимися представительницами столицы нашей республики. Вы вносите существенный вклад во все сферы жизни нашего города: от здравоохранения и культуры до промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и благоустройства, спорта и информационных технологий, науки и просвещения, бизнеса и воспитания. Везде вы добиваетесь успехов, пользуетесь заслуженным уважением. Наш мегаполис продолжает развиваться, становится более комфортным, принимает у себя мероприятия поистине мирового масштаба, такие как саммит БРИКС. И в этом – ваша большая заслуга и ваш труд. Спасибо вам большое», – обратился глава города к женщинам, собравшимся в зале Казанской ратуши.

Он также поблагодарил женщин за профессионализм, неравнодушие, преданность избранному делу, внимание к Казани и его жителям.

«Без вас нам точно не обойтись. Поэтому надеюсь, что мы и дальше с вами будем делать наш город лучше, с вашим активным участием будем улучшать наш общий дом, нашу любимую Казань», – заключил Метшин.

#Конкурс Женщина года Мужчина года женский взгляд #Ильсур Метшин #Казань
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