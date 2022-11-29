Глава Союза адвокатов Трунов заявил, что адвокаты получили бронь от частичной мобилизации

Адвокаты получили отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом рассказал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов, передает РИА Новости.

«Я получил ответ из Министерства обороны — адвокаты вошли в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию», — пояснил Трунов. При этом он уточнил, что сам перечень профессий, для которых предусмотрена бронь, носит закрытый характер.

До этого о том, что адвокаты внесены в перечень граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию, написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на того же Трунова.

Глава Союза адвокатов стал инициатором обращения к вице-премьеру — министру промышленности и торговли страны Денису Мантурову, который руководит отвечающей за предоставление броней и отсрочек межведомственной комиссией.

Письмо было направлено адресату еще 18 октября. Долгое время «никаких известий, сообщений и звонков от официальных лиц не поступало». Однако накануне утром все-таки пришел ответ от Минобороны, согласно которому для защитников уже предусмотрена бронь.

«Сейчас мы прорабатываем механизм реализации бронирования адвокатов, его нормативное и методическое обеспечение в адвокатских образованиях, которые должны быть организованы и вестись заблаговременно», — добавил Игорь Трунов. Дело в том, что адвокатские образования зачастую могут не иметь отделов кадров, а сами защитники — даже трудовых книжек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, как Кремль ответил на просьбу издать указ о завершении частичной мобилизации.