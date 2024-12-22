Глава Советского района: Перед оценкой ущерба необходимо завершить следственные действия

Перед оценкой ущерба, нанесенного в результате атаки украинских БПЛА по жилому комплексу «Лазурные небеса» в Казани, необходимо завершить все следственные действия. Об этом сегодня на оперативном штабе заявил глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов.

«Вчера произошла атака БПЛА по жилому комплексу "Лазурные небеса", в котором зарегистрированы 505 человек, из них 98 детей. Была произведена эвакуация жителей. Пострадавших, к счастью, нет. В настоящий момент в здании работают оперативно-следственные службы. Все вопросы по ущербу, который причинен жилому комплексу и квартирам, будут решаться оперативно с республиканским штабом. Прежде чем оценить нанесенный ущерб, необходимо завершить все следственные действия в здании», – отметил он.

Накануне, 21 декабря, столица Татарстана подверглась атаке ВСУ. По данным штаба Раиса Татарстана, в столице республики зафиксированы восемь прилетов. Один из них был в сторону промышленного предприятия, один над рекой, шесть на жилой массив. В результате атаки никто не пострадал.