Глава Советского района Казани: в трудную минуту мы все работаем ради общего дела

Роман Фатхутдинов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Жители Советского района Казани проявляют большое желание помогать бойцам в зоне СВО и ежемесячно собирают гуманитарную помощь, в том числе и из продукции своего производства. Об этом сообщил глава района Роман Фатхутдинов на первом телемарафоне «Все Свои» в поддержку службы по контракту.

«Наверное, это в крови у всего нашего народа – в трудную минуту мы все работаем сообща ради общего дела», – сказал он.

В качестве примера он привел пожилую жительницу района, которая несмотря на возраст ежемесячно отправляет с гуманитарным грузом сделанные своими руками предметы первой необходимости в зоне СВО.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.