Глава Следкома РТ взял на контроль дело младенца с тяжелыми травмами

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Татарстан докладывать о расследовании уголовного дела, возбужденного после того, как младенца из Татарстана доставили в больницу с тяжелыми травмами головы.

Напомним, что семимесячного мальчика с черепно-мозговой травмой доставили в больницу Камско-Устьинского района. Ребенок находится в тяжелом состоянии. Предположительно, малыш мог стать жертвой преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование дела поставлено на контроль в Следкоме РТ.

