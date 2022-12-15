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Происшествия
15 декабря 2022  08:17
Полина Шевчук

Глава Следкома РТ взял на контроль дело младенца с тяжелыми травмами

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Председатель СК России Александр Бастрыкин  поручил руководителю следственного управления по Республике Татарстан докладывать о расследовании уголовного дела, возбужденного после того, как младенца из Татарстана доставили в больницу с тяжелыми травмами головы.

Напомним, что семимесячного мальчика с черепно-мозговой травмой доставили в больницу Камско-Устьинского района. Ребенок находится в тяжелом состоянии. Предположительно, малыш мог стать жертвой преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование дела поставлено на контроль в Следкоме РТ.
 

#умышленное причинение тяжкого вреда здоровью #следком рт
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