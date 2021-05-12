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Ру Тат
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12 мая 2021  13:39
Эвелина Киселёва

Глава следкома РФ пообщался с родственниками пострадавших в стрельбе детей

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин вместе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым навестили родственников пострадавших детей в Детской республиканской клинической больнице.

«Приехали разбираться, что здесь произошло, почему эта трагедия могла совершиться. Обещаю, что разберемся досконально во всех деталях, как получилось, почему такое произошло, кто виноват, кто за это должен ответить», – сказал Бастрыкин родственникам детей.

Глава следкома объяснил, что пришел в клинику, чтобы поддержать детей и их родителей, а вместе с тем и Президента РТ. Он подчеркнул, что глава республики делает все возможное.

«Держимся, работаем, поддерживаем друг друга. Сейчас забирают самых "тяжелых" в очень хорошую клинику Рошаля Леонида Михайловича. Там прекрасные врачи, прекрасная техника, оборудование, методика, большой опыт спасения детей», – отметил он.

В ответ родственники поблагодарили Александра Бастрыкина за внимание и сказали большое спасибо Рустаму Минниханову.

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