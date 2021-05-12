Кареты скорой с пострадавшими в казанской школе детьми выехали на самолет в Москву

Машины скорой медицинской помощи с детьми, которые находятся в тяжелом состоянии, выехали из Детской республиканской клинической больницы.

Детей повезли в аэропорт Казани, оттуда спецборт МЧС доставит их в федеральные медицинские центры в Москве.

Напомним, что перевезут пятерых детей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в клинике находятся 20 школьников, которые пострадали в результате нападения на школу №175. Шесть из них – в реанимационном отделении, в том числе один – в крайне тяжелом состоянии.