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Ру Тат
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12 мая 2021  13:32
Эвелина Киселёва

Кареты скорой с пострадавшими в казанской школе детьми выехали на самолет в Москву

Кареты скорой с пострадавшими в казанской школе детьми выехали на самолет в Москву
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Машины скорой медицинской помощи с детьми, которые находятся в тяжелом состоянии, выехали из Детской республиканской клинической больницы.

Детей повезли в аэропорт Казани, оттуда спецборт МЧС доставит их в федеральные медицинские центры в Москве.

Напомним, что перевезут пятерых детей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в клинике находятся 20 школьников, которые пострадали в результате нападения на школу №175. Шесть из них – в реанимационном отделении, в том числе один – в крайне тяжелом состоянии.

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