Глава Севастополя сообщил о семи беспилотниках, сбитых за сутки над морем

За последние сутки силы противовоздушной обороны и Черноморского флота РФ сбили над морем семь беспилотников. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали. Подчеркиваю: все беспилотники сбиты над морем», — утверждает глава города.

Кроме того, губернатор назвал ложными сообщения украинской стороны о прогремевших в Севастополе взрывах. По его словам, «в городе-герое всё спокойно».

«Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове», — добавил Развожаев и призвал доверять только официальной информации.

Ранее губернатор Севастополя заявлял о двух уничтоженных дронах, один из которых был сбит ночью.

После начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал 24 февраля прошлого года Президент РФ Владимир Путин, Севастополь не раз подвергался атакам воздушных и надводных беспилотников. Наиболее массированное нападение случилось 29 октября.