Водитель и пассажир внедорожника погибли на месте ДТП с грузовиком в Нижнекамском районе

Смертельное ДТП произошло на трассе в Нижнекамском районе Татарстана. По информации Госавтоинспекции республики, водитель Chevrolet Niva врезался в ограждение и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Sitrak.

В результате ДТП водитель и пассажир внедорожника скончались на месте.

На место происшествия выехал Нижнекамский городской прокурор Ильнур Гаянов. Организована проверка. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.