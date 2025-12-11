news_header_top
Происшествия 11 декабря 2025 16:52

Водитель и пассажир внедорожника погибли на месте ДТП с грузовиком в Нижнекамском районе

Смертельное ДТП произошло на трассе в Нижнекамском районе Татарстана. По информации Госавтоинспекции республики, водитель Chevrolet Niva врезался в ограждение и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Sitrak.

В результате ДТП водитель и пассажир внедорожника скончались на месте.

На место происшествия выехал Нижнекамский городской прокурор Ильнур Гаянов. Организована проверка. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

#нижнекамский район #ДТП жертвы
