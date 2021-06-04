Глава «Сен-Гобен» в России: Реализация инвестиций в РТ находится на высоком уровне

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на полях ПМЭФ-2021 провела встречу с главой компании «Сен-Гобен» в России, Украине и странах СНГ Антуаном Пейрюдом.

АИР РТ отмечает, что по итогам встречи Пейрюд рассказал Минуллиной о высоком уровне комфорта при реализации инвестиций в Татарстане.

Международная компания «Сен-Гобен» специализируется на производстве и продаже строительных материалов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Талия Минуллина на ПМЭФ провела встречу с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов.