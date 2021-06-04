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Ру Тат
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4 июня 2021  12:34
Розалия Хайруллина

Глава «Сен-Гобен» в России: Реализация инвестиций в РТ находится на высоком уровне

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Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на полях ПМЭФ-2021 провела встречу с главой компании «Сен-Гобен» в России, Украине и странах СНГ Антуаном Пейрюдом. 

АИР РТ отмечает, что по итогам встречи Пейрюд рассказал Минуллиной о высоком уровне комфорта при реализации инвестиций в Татарстане. 

Международная компания «Сен-Гобен» специализируется на производстве и продаже строительных материалов. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Талия Минуллина на ПМЭФ провела встречу с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов.

#аир рт #талия минуллина #ПМЭФ
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