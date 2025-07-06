Глава сельского поселения Менделеевского района вошел в программу «Батырлар»

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

Ветеран боевых действий, глава Тураевского сельского поселения Менделеевского района Айдар Нуриев стал участником республиканской программы подготовки управленцев «Батырлар. Герои Татарстана». В Казани он принял участие во встрече с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Программа «Батырлар», созданная по аналогии с федеральной инициативой «Время героев», объединила ветеранов СВО, готовых реализовать лидерский потенциал в мирной жизни. Конкурсный отбор прошли лишь немногие: из более чем 1600 заявок выбрали тех, кто продемонстрировал лучшие управленческие и личные качества.

«Ваш боевой опыт и лидерские качества – бесценный ресурс для развития Татарстана, – подчеркнул Рустам Минниханов, обращаясь к участникам. – Ваша стрессоустойчивость, умение быстро принимать решения и нести ответственность пригодятся и на гражданском поприще».

Участников программы ждет обучение по ключевым направлениям: государственное и муниципальное управление, экономика, финансы, развитие территорий и другие важные темы.

Глава исполкома Менделеевского района Роберт Искандаров отметил значимость участия Айдара Нуриева в проекте.

«Его победа в конкурсе – это не только личное достижение, но и большая честь для всего Менделеевского района. Мы уверены, что полученные знания и опыт помогут Айдару внести ощутимый вклад в развитие Тураевского поселения. Мы гордимся нашим земляком и настоящим героем», – сказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с финалистами программы «Батырлар. Герои Татарстана», он поблагодарил их за службу Родине и узнал, как будет проходить их дальнейшее обучение.