Глава санавиации РКБ посоветовал, что стоит взять с собой мобилизованным

Мобилизованным стоит самим позаботиться о своем здоровье и взять с собой аптечки и жизненно необходимые лекарства. Об этом заявил ранее побывавший в Донбассе руководитель санавиации Республиканской клинической больницы Рафаэль Нигматзянов в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«<…> военные там ходили со своей аптечкой, в которой как минимум есть жгут обязательно, перевязочный материал и средства для наружной обработки ран. Потому что, по их словам, чаще всего они там сталкиваются с минно-взрывными ранениями, и во время оказания помощи решают секунды. То есть там у военных на прикладах намотаны жгуты, чтобы они всегда были под рукой», — рассказал медик.

Кроме того, подчеркнул Нигматзянов, следует взять с собой лекарства, которые необходимо принимать постоянно или в определенных ситуациях, которые могут произойти.

«Взрослые люди понимают, что им нужно для ежедневного приема, для определенных случаев — при простуде, температуре, отравлении и так далее. Это не значит, что нужно с собой носить аптечку, здесь каждый решает сам, но, если бы я поехал туда, взял с собой аптечку, которую беру просто на отдых», — пояснил он.

При этом Нигматзянов уточнил, что хотя в зоне боевых действий медицинские препараты имеются в больницах, найти их в аптеках может оказаться затруднительно, так как они могут попросту не работать. «<…> просто выйти и купить парацетамол, как мы привыкли, — там такого не будет», — заключил он.

Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране 21 сентября, специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года. Ранее о том, что стоит взять с собой мобилизованным, на основе опыта участников боевых действий писал «Татар-информ».