Глава «Самбо-70» Лайшев: «Загитова ещё молода и может попробовать вернуться»

Глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на желание победительницы Олимпиады–2018 по фигурному катанию Алины Загитовой вернуться в большой спорт. По словам функционера, спортсменка ещё молода и может рискнуть попробовать.

«Перерыв не маленький, но Алина ещё молода и может рискнуть попробовать. Тем более в условиях большой внутренней конкуренции это будет интересно. В различных видах спорта люди возвращались и добивались, быть может, не самых высоких результатов, но самоутверждались, что они выступают на очень высоком уровне. Есть много примеров, когда девушки выходили замуж, рожали, потом возвращались в спорт и достигали своего уровня», – цитирует Лайшева Metaratings.

Напомним, 20-летняя Алина приостановила спортивную карьеру ради роли телеведущей шоу Первого канала «Ледниковый период» и выступлений в коммерческих ледовых шоу.

Ранее Алина Загитова посетила Всемирный конгресс татар в Казани и дала интервью СМИ. Свои вопросы фигуристке задал и корреспондент «Татар-информа».