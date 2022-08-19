Глава «Самбо-70» Лайшев прокомментировал переход 15-летней Ширяевой в сборную Канады

Глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на переезд 15-летней российской фигуристки Ульяны Ширяевой в Канаду. По словам функционера, он бы не советовал делать столь резких и опрометчивых решений.

«Я как человек, который старше и гражданин России, хочу обратиться к ней и к родителям, чтобы она еще раз подумала! 15 лет — это уже зрелый возраст, когда человек все осознает. И я бы не советовал делать опрометчивых решений, чтобы не портить себе жизнь. Уровень спортивного профессионализма еще не доказан внутри своей страны. Есть к чему стремиться», – цитирует Лайшева Metaratings.

Напомним, в 2021 году 15-летняя фигуристка завоевала бронзу среди юниорок на этапе Кубка России, а в 2022-м стала 11-й на первенстве России среди юниоров.

Ранее Лайшев прокомментировал желание победительницы Олимпиады–2018 по фигурному катанию Алины Загитовой вернуться в большой спорт.