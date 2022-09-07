Глава «Самбо-70» Лайшев прокомментировал новость о попытке поджога «Хрустального»

Глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на новость о попытке поджога «Хрустального». По словам функционера, на подобный поступок способен только ненормальный человек.

«Подробностей никаких не знаю. Хочется попросить и призвать сбавить ажиотаж фанатов фигурного катания, любителей этого вида спорта к нашим девчонкам, к Тутберидзе, к «Хрустальному», чтобы не было такого.

Понятно, что только психически ненормальный человек мог это сделать. Искусственно созданное после Олимпиады ненормальное внимание: следят за каждым движением девчонок, куда пошли, куда поехали.

Не ожидал, что в таком виде спорта в детско-юношеской школе может такое происходить, вокруг этого здания. Там тренируется много детей — надо было додуматься такое учинить. Не помню таких случаев, никогда не было такого», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

Ранее в сети появился видеоролик с поджогом «Хрустального».

Напомним, «Хрустальный» – это спорткомплекс в Москве, в котором занимается группа известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. В число учениц специалиста входит также казанская фигуристка Камила Валиева.