Попытка поджога катка Этери Тутберидзе в Москве попала на видео

Спорткомплекс «Хрустальный» в Москве, в котором занимается группа известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, подвергся атаке неизвестного с целью умышленного поджога. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал Baza.

На кадрах видно, как неизвестный в оранжевой робе ночью вылил из бутылки горючую жидкость в щель возле окна здания. С первой попытки возгорания не случилось. Тогда поджигатель вернулся и со второй попытки добился своего. Из здания пошел дым, и мужчина скрылся.

Сообщается, что охране удалось своими силами потушить пожар.

На катке «Хрустальный» проводят тренировки олимпийские чемпионки Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева и другие воспитанницы Этери Тутберидзе.