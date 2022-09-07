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Спорт
7 сентября 2022  12:41
Артур Халилуллов

Попытка поджога катка Этери Тутберидзе в Москве попала на видео

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Спорткомплекс «Хрустальный» в Москве, в котором занимается группа известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, подвергся атаке неизвестного с целью умышленного поджога. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал Baza.

На кадрах видно, как неизвестный в оранжевой робе ночью вылил из бутылки горючую жидкость в щель возле окна здания. С первой попытки возгорания не случилось. Тогда поджигатель вернулся и со второй попытки добился своего. Из здания пошел дым, и мужчина скрылся.

Сообщается, что охране удалось своими силами потушить пожар.

На катке «Хрустальный» проводят тренировки олимпийские чемпионки Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева и другие воспитанницы Этери Тутберидзе.

#фигурное катание #этери тутберидзе #Камила Валиева #алина загитова
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