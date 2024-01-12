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Экономика 12 января 2024 14:52

Глава РЖД: 75% следующих на экспорт грузов доставляется в порты РФ по железной дороге

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За последние двадцать лет объем экспортных грузов, которые доставляются в российские порты по железной дороге, увеличился с 40% до 78%. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным заявил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

«Раньше мы только 40% экспорта доставляли через порты, а сейчас 78% груза мы железной дорогой доставляем в порт, и он уходит на экспорт», — сказал глава Российских железных дорог.

Руководитель госкомпании отметил, что российские порты на сегодняшний день очень хорошо развиты и что железнодорожная «связка» с ними очень важна.

#Владимир Путин #Ржд #грузоперевозки #железная дорога
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