Хортив: Приход Татарстана кардинально изменил Рубежное

Когда Татарстан взял шефство над Рубежным, город смог получить материалы для первичного ремонта. Это дало возможность подготовиться к зиме, рассказал «Татар-информу» глава городской администрации Сергей Хортив.

Он отметил, что республика продолжает помогать Рубежному и в части восстановления, и гуманитарными миссиями.

«С приходом Татарстана Рубежное изменилось кардинально. До этого у нас не было города-побратима. Когда выживали на собственных началах, было сложно. Когда появился Татарстан, дело сдвинулось с мертвой точки: мы получили материально-техническое обеспечение, начали первичные ремонты, которые существенно помогли подготовиться к зиме», — рассказал собеседник.

Так, Татарстан помог Рубежному решить проблему с системами водоснабжения и водоотведения, поврежденными еще в 2022 году. «Многие жители страдали, [из-за того] что мы не могли починить эти системы. У нас просто не было стройматериалов, но затем нам их предоставил Татарстан», — добавил Хортив.

По его словам, для Рубежного стала большой радостью новость о том, что Татарстан взял над ним шефство.

«Рубежный почти полтора года ждал помощи с „большой земли“. Пришел Татарстан и очень нам помог. Мы возлагаем большие надежды и на будущее, потому что восстановить все своими силами мы просто не сможем», — заявил он.

Напомним, что главы Рубежного и Лисичанска находятся с рабочим визитом в Татарстане, где в том числе приняли участие во встрече с Раисом республики Рустамом Миннихановым.