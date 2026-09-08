Глава РСТ объяснил сокращение длительности турпоездок россиян

Наблюдающееся по итогам лета 2026 года сокращение длительности туристических поездок внутри России на 2% вызвано «серьезным давлением» на самые популярные направления теплого сезона. Об этом в эфире Радио РБК заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Представитель отрасли пояснил, что речь идет о Краснодарском крае и Крыме. Прежде выбиравшие эти направления россияне не отказались от путешествий, но переориентировались на другие направления с «несколько иной продолжительностью» поездок, уточнил он.

Летом туристы в среднем отдыхают восемь дней, тогда как осенью продолжительность семейных путешествий сокращается до пяти дней. Популярными направлениями для поездок остаются Краснодарский и Ставропольский края, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Калининград, добавил глава РСТ.

Согласно данным Российского союза туриндустрии, Татарстан вошел в топ-10 самых востребованных туристами этим летом субъектов Федерации, расположившись на шестой позиции.

В середине июля стало известно, что Правительство РФ направит свыше 4,3 млрд рублей на поддержку туриндустрии Крыма, пострадавшей от последствий атак Вооруженных сил Украины на полуостров.

В число национальных проектов России входит и нацпроект «Туризм и гостеприимство». Нацпроекты – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утвержденных Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.