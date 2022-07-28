Глава Ростуризма сочла создание списка недружественных отелей нецелесообразным

Создавать список из недружественных России зарубежных отелей нецелесообразно, так как случаи недоброжелательного отношения к гражданам РФ в заграничных отелях носят единичный характер. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

«Действительно, мы фиксировали случаи проявления русофобии в отелях, особенно в марте-апреле. На сегодняшний день таких обращений и жалоб от граждан и организаций в Ростуризм практически не поступает», — написала она.

По словам Догузовой, каждый такой случай рассматривается отдельно с привлечением внимания туристических властей соответствующей страны. Как правило, туроператоры РФ отказываются от дальнейшего сотрудничества с такими отелями и гостиницами, добавила она.

Накануне депутат Госдумы Михаил Романов предложил Ростуризму создать список зарубежных отелей, признанных недружественными России, о чем сообщал «Татар-информ».