Депутат Госдумы предложил Ростуризму создать список недружественных зарубежных отелей

В России может появиться государственный реестр недружественных зарубежных отелей, где не соблюдаются права российских туристов. С таким предложением к Ростуризму обратился депутат Госдумы Михаил Романов. Об этом сообщается в Telegram-канале фракции «Единая Россия».

«Поводом для депутатского запроса стали обращения граждан к депутату в связи с недавними событиями в одной из турецких гостиниц, где русские туристы подверглись нападению польских отдыхающих на почве отношения к событиям на Украине, а служба охраны заведения не вмешалась в драку...», — сообщается в тексте.

Депутат также призвал главу Ростуризма Зарину Догузову взять под личный контроль ход изучения инцидента и принять меры.

Романов считает, что черный список должен быть именно государственным, а не общественным. Гостиницы и отели из этого перечня не смогут предлагать свои туристические услуги на российском рынке.

Напомним, что многие страны ввели либо ужесточили уже существующие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Государства, введшие против РФ односторонние рестрикции и совершившие другие антироссийские действия, были включены в список недружественных. Недавно этот перечень был расширен Правительством России.

Для таких стран вводится ряд ограничений. Так, к примеру, по указу Президента России Владимира Путина оплата за газ, получаемый ими из РФ, производится в рублях.