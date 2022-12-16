Минниханов: Мы гордимся процессами, которые идут на КАМАЗе, несмотря на санкции

В Набережных Челнах сегодня прошло заседание совета директоров ПАО «КАМАЗ». Провел собрание генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. В нем также принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Члены совета директоров рассмотрели текущее положение дел на производстве, обсудили достигнутые КАМАЗом финансовые показатели и определились с планами и перспективами на 2023 год.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем выступлении оценил происходящее сейчас на предприятии. «Мы гордимся теми процессами, которые сегодня идут на КАМАЗе, несмотря на санкции. Это и инвестиции, и выпуск новой продукции, и самые современные двигатели и коробки передач, лучшие кабины. И — самые лучшие автомобили. Искренние слова благодарности коллективу КАМАЗа за вашу работу», — подчеркнул он.

Президент РТ также адресовал слова благодарности Президенту России Владимиру Путину за ту поддержку, которая оказывается КАМАЗу, а также Правительству страны и Министерству промышленности и торговли РФ.

В завершение мероприятия руководитель Ростеха Сергей Чемезов вручил генеральному директору ПАО «КАМАЗ» Сергею Когогину орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Он награжден указом Президента РФ за большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу.

Кроме того, Рустам Минниханов вручил государственные награды Республики Татарстан наиболее отличившимся сотрудникам ПАО «КАМАЗ».

Помимо этого, члены совета директоров посетили Научно-технический центр, где им показали новейшие модели «КАМАЗов». Гостей также ознакомили с работой линии профилирования лонжеронов на прессово-рамном заводе, продемонстрировали конвейер сборки кабин и главный сборочный конвейер на автомобильном заводе, другие производственные площадки автогиганта.