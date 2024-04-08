Глава Росрыболовства предложил Путину открыть любительский лов стерляди на Волге

В последние годы в России наблюдается значительное восстановление запаса стерляди. Это отмечают как рыбаки-люители, так и промышленники, рассказал Президенту Владимиру Путину глава Росрыболовства Илья Шестаков. Детали беседы приводит пресс-служба Кремля.

«Мы аккуратно предлагаем в этом году уже в определенных районах Волги стерлядь открыть для любительского вылова, но, понятно, с определенными ограничениями по срокам вылова и по орудиям лова», — заявил он.

Президента заинтересовало, каким образом об увеличении запасов стало известно обычным рыбакам, ведь лов этого вида осетровых находится под запретом. Шестаков в ответ отметил, что если рыбаку попадается стерлядь, то он вынужден ее отпустить.

Собеседники обсудили рекордный улов за последние годы в России — 5,3 млн тонн, развитие аквакультуры, строительство судов для рыбопромыслового флота и краболовов, а также сложности, которые возникли после ухода западных партнеров.