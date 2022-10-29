Глава Росгвардии Золотов поздравил коллег с юбилеем образования вневедомственной охраны

Директор Федеральной службы нацгвардии РФ Виктор Золотов поздравил сотрудников и ветеранов вневедомственной охраны с 70-летним юбилеем образования службы.

Глава ведомства подчеркнул, что за такой срок служба обрела передовой статус и безупречный авторитет.

Золотов поблагодарил всех сотрудников вневедомственной охраны за безупречную службу, профессионализм и верность служебному долгу. Глава ведомства пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений.

Ранее «Татар-информ» рассказывал в большом материале, посвященном юбилею службы, о ее сотрудниках, которые днем и ночью следят за безопасностью и порядком, охраняют дома, торговые центры и школы.