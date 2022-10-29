Росгвардия о защите школ в Татарстане: «Тревожная кнопка не панацея, нужен комплекс мер»

Сегодня сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии отмечают 70-летие со дня образования службы. О том, кто днем и ночью следит за безопасностью и порядком, охраняет дома, торговые центры и школы, а также о том, как усилить защиту школьников по всей республике, – в репортаже «Татар-информа».

Марат Салахиев: «Если вас пропустили в школу, не спросив, кто вы и откуда, напишите на имя директора требование о проверке» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Обеспечьте школы хорошей входной группой»

Все образовательные учреждения в Татарстане сегодня находятся под присмотром вневедомственной охраны Росгвардии. Это регламентировано постановлением Правительства РФ. Заместитель начальника Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по РТ Марат Салахиев рассказал, что нужно сделать, чтобы усилить безопасность детей в школах и не допустить повторения трагических событий.

«Для того чтобы в школах стало безопаснее, необязательно каждому учителю иметь при себе тревожную кнопку. Надо понимать, что эта кнопка не панацея и нужна она только чтобы быстро сообщить о происшествии. Сотрудники не смогут за пару секунд приехать с маршрута патрулирования на место происшествия. На это уйдет какое-то время. В лучшем случае несколько минут. Я считаю, что важно обеспечить хорошую входную группу в образовательных учреждениях. Кроме того, поставить профессиональных охранников, внимательного вахтера и установить КПП на входе. После трагических событий в Ижевске нам нужно усилить охрану во всех школах России», – заявил Салахиев.

«Я считаю, что важно обеспечить хорошую входную группу в образовательных учреждениях. Кроме того, поставить профессиональных охранников, внимательного вахтера и установить КПП на входе» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За персонал и детей отвечает директор школы. Он должен следить за выполнением плана действий по предотвращению происшествий. А мы, сотрудники Росгвардии, только помогаем с тем, что осуществляем в школах совместные проверки по нашему направлению. Например, выясняем, в каком состоянии находится ее защищенность. К обращениям по любым вопросам мы всегда готовы, никому никогда не отказываем», – дополнил Салахиев.

По словам Салахиева, многие родители сначала возмущаются тем, что школа «превращается в тюрьму», когда на входе ставят турникет. А потом, когда случается трагедия, спрашивают, где все эти новые методы защиты.

«Вот возьмем для примера обычный завод, попробуйте туда пройти, не являясь сотрудником. Там стоят высокие заборы и повсюду патрулируют охранники, попасть внутрь стороннему человеку просто невозможно. Я считаю, что со строгостью охраны в школах все должно быть так же», – заявил сотрудник Росгвардии.

«К нашей ответственности относятся здания правительства, объекты культурного и исторического наследия, школы, квартиры и многое другое» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Под нашей защитой десятки тысяч квартир»

Только в этом году группы задержания вневедомственной охраны в Татарстане отработали более 39 тысяч сигналов «тревога», поступивших с охраняемых объектов. Они совершили более 4,5 тысячи выездов по заявкам дежурных частей территориальных ОВД. При этом они выявили 236 преступлений, среди которых кражи, грабежи, убийства, угоны и преступления, связанные с наркотиками. Сотрудники вневедомственной охраны также не раз помогали задерживать преступников, находящихся в федеральном розыске.

«К нашей ответственности относятся здания правительства, объекты культурного и исторического наследия, школы, квартиры и многое другое. Охрану мы осуществляем по договорам, а весь доход от нее идет в федеральный бюджет России. В Республике Татарстан ежесуточно и одновременно заступают на дежурство 76 патрульных экипажей, 29 из них в Казани. У каждого экипажа есть своя зона ответственности, участок. Маршрут патрульной машины выстроен так, чтобы она до любой точки на своем участке могла добраться в кратчайшие сроки», – рассказал заместитель начальника Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по РТ.

Сотрудники Росгвардии пресекают как административные, так и уголовные правонарушения. Они следят за порядком на культурных и спортивных мероприятиях, помогают спасателям в эвакуации людей на пожарах.

«Наши сотрудники помимо краж принимают участие в пресечении разбоев и грабежей. Экипажи реагируют не только на кнопку тревоги с заключившим контракт человеком, но и постоянно находятся в контакте с отделами полиции. Мы взаимодействуем с дежурной частью ОВД. Когда наши сотрудники заступают в патруль, дежурный оперативник уже знает, кто заступил и где находятся наши ребята», – дополнил Салахиев.

«В районах Татарстана, например, в ночное время, когда нет сотрудников ППС, наши росгвардейцы продолжают работу» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане функционируют 29 подразделений вневедомственной охраны. Служба охраняет порядка 35 тысяч квартир и домов, а также около 15 тысяч различных объектов. Они оборудованы извещателями различного принципа действия, в том числе кнопками тревожного вызова.

«В районах Татарстана, например, в ночное время, когда нет сотрудников ППС, наши росгвардейцы продолжают работу. И отдел полиции, который находится в этом районе, работает только с нашим экипажем, если что-то случается. Во многих населенных пунктах РТ именно вневедомственная охрана выполняет функцию контроля общественного порядка, потому что других мобильных подразделений там нет», – рассказал Салахиев.

«Росгвардеец должен быть в хорошей физической форме»

Вневедомственная охрана была создана 29 октября 1952 года постановлением Совета Министров СССР. Она называлась «вневедомственная наружная сторожевая охрана» и функционировала при Министерстве внутренних дел. В Татарстане история новой службы началась с небольшого подотдела при МВД ТАССР. Затем такие отделы были созданы во всех крупных населенных пунктах республики. По мере развития перед отделением вневедомственной охраны была поставлена задача по организации охраны квартир граждан по договорам. Именно в ТАССР одними из первых в стране стали оборудовать квартиры средствами охранной сигнализации.

За время существования служба пережила множество реформ, менялась ее структура. Одним из самых важных этапов стал переход вневедомственной охраны в октябре 2016 года из подразделений полиции в ряды Росгвардии.

У кандидата должно быть отменное здоровье. Только на основании результатов всех экзаменов комиссия будет рассматривать заявление о приеме на стажировку, а потом и на работу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чтобы попасть на службу в УВО Росгвардии, необходимо пройти медицинскую и военно-врачебную комиссии, а также психологические тесты. У кандидата должно быть отменное здоровье. Только на основании результатов всех экзаменов комиссия будет рассматривать заявление о приеме на стажировку, а потом и на работу.

«Сотрудники должны уметь бегать, подтягиваться, иметь хорошую физическую форму и раз в неделю заниматься огневой подготовкой. Мне сейчас идет 56-й год, но я, как и все, занимаюсь и держу себя в форме. Патрулировать на машине хорошо, но есть такие места, где преступника придется догонять бегом. Нужно иметь силу духа и смелость. Наши сотрудники не раз принимали участие в спасении утопающих и из пожаров людей вытаскивали. В начале двухтысячных наши сотрудники принимали участие в задержании профессионального киллера. Он пытался скрыться после совершения преступления. Это все происходило здесь, в Казани. Экипаж нашел его, навалился разом и задержал, он от неожиданности даже не понял, что произошло», – подытожил заместитель начальника Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по РТ.