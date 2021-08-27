Глава Росавтодора выбрал вариант трассировки обхода села Сокуры в Татарстане

Руководитель Росавтодора Роман Новиков во время рабочей поездки в Татарстан осмотрел участок с 20-го по 43-й км автодороги Р-239 Казань — Оренбург. Дорожники планируют расширить участок до четырех полос движения, построить разноуровневую транспортную развязку и надземные пешеходные переходы, сообщает пресс-служба Федерального дорожного агентства.

«После осмотра территории будущего строительства и обсуждения проекта глава Росавтодора совместно со специалистами „Волго-Вятскуправтодора” рассмотрел варианты трассировки обхода и утвердил оптимальный», — говорится в сообщении.

Интенсивность движения на этом участке дороги составляет более 20 тыс. автомобилей в сутки. Существующая автодорога не справляется с транспортной нагрузкой. Более того, участок трассы находится в районе тяготения Казани, аэропорта и международного выставочного центра «Казань-Экспо». Для решения проблемы планируется реконструкция этого отрезка со строительством обхода села Сокуры.

Кроме того, есть планы по расширению до шести полос движения автодороги Р-239 Казань — Оренбург на участке Казань — Боровое Матюшино. Предусмотрен капитальный ремонт участка трассы протяженностью 2,8 километра.