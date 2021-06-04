Глава РФПИ: Регистрация «Спутника V» в каждой стране была настоящей битвой

Российская вакцина «Спутник V» на сегодняшний день разрешена к применению в 66 странах, однако регистрация препарата практически в каждом случае была настоящей битвой. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Вы везде сталкивались с активным противодействием со стороны других игроков, которые не хотели пускать Россию и сопротивлялись регистрации российской вакцины», — рассказал Дмитриев.

По его словам, процессу помогли ряд случаев. Так, самая первая регистрация препарата в Аргентине открыла двери в Латинскую Америку. Клинические исследования в ОАЭ и Индии, которые организовал и финансировал фонд, помогли зарегистрировать вакцину в Индии и ряде стран этого региона.

На вопрос о том, как увеличить темпы вакцинации в стране, Дмитриев выразил надежду, что, видя ажиотажный спрос на российский препарат в мире, россияне будут прививаться с большей готовностью.

«Не только российские данные, но и данные многих государств, где применяется „Спутник V“, показывают, что наша вакцина самая безопасная и эффективная», — отметил глава РФПИ.

Он также привел положительный пример вакцинации — с помощью «Спутника V» Сан-Марино стало первым государством в Европе, которое полностью победило коронавирус, в этой стране темпы выявления случае Covid-19 снизились фактически до нуля.

«Мы гордимся тем, что 90% всех прививок в этой стране было сделано именно „Спутником V“. Сан-Марино не побоялось политического давления, и сейчас к ним уже приезжают туристы из других стран на вакцинацию „Спутником V“», — резюмировал Дмитриев.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация от Covid-19 не должна быть обязательной — люди сами должны осознать необходимость прививок.