Глава РФПИ Дмитриев назвал сотрудничество России и США ключом к глобальному миру

Позитивное взаимодействие между Москвой и Вашингтоном имеет принципиальное значение для обеспечения глобального мира и устойчивого развития. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель Президента России по вопросам экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Его слова приводит ТАСС.

Так Дмитриев прокомментировал состоявшийся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Этот контакт, по его словам, может стать началом новой главы в отношениях двух стран.

Это уже шестой диалог между Путиным и Трампом с начала года.