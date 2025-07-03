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Политика 3 июля 2025 19:57

Глава РФПИ Дмитриев назвал сотрудничество России и США ключом к глобальному миру

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Позитивное взаимодействие между Москвой и Вашингтоном имеет принципиальное значение для обеспечения глобального мира и устойчивого развития. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель Президента России по вопросам экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Его слова приводит ТАСС.

Так Дмитриев прокомментировал состоявшийся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Этот контакт, по его словам, может стать началом новой главы в отношениях двух стран.

Это уже шестой диалог между Путиным и Трампом с начала года.

#Россия и США #телефонный разговор #Владимир Путин #Дональд Трамп
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