Путин и Трамп провели часовую беседу и договорились продолжить контакт

Сегодня состоялся телефонный разговор между Президентом России Владимиром Путиным и Президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа длилась почти час и прошла в конструктивном, деловом ключе. Его слова приводит ТАСС.

Владимир Путин поздравил американского коллегу с национальным праздником – Днем независимости, а также напомнил о вкладе России в становление американской государственности. В свою очередь, Дональд Трамп начал разговор с информации о прохождении его экономического законопроекта.

Одной из ключевых тем стало урегулирование конфликта на Украине. Американский Президент вновь подчеркнул необходимость скорейшего завершения военных действий. Путин подтвердил, что Россия открыта к продолжению переговоров, при этом отметил, что Москва не откажется от своих целей, касающихся устранения коренных причин конфликта.

Лидеры также обсудили ситуацию в Сирии и договорились сохранить диалог по этому направлению. Вопрос о прекращении поставок американского оружия Украине в этот раз не поднимался. Точные даты следующего раунда переговоров в Стамбуле не обсуждались, однако было подтверждено, что переговорный процесс останется двусторонним – между Россией и Украиной.

Помимо этого, Президенты уделили внимание и обстановке на Ближнем Востоке, включая ситуацию вокруг Ирана. Путин подчеркнул необходимость урегулирования региональных проблем исключительно политико-дипломатическими средствами.

Обсуждалась также возможность обмена кинопродукцией, продвигающей традиционные ценности, которые близки как российской стороне, так и администрации Трампа. Вопрос о личной встрече лидеров не поднимался, но, по словам Ушакова, такая возможность остается актуальной, и договориться о контакте можно буквально в течение одного дня.

В завершение разговора Путин и Трамп условились продолжать общение. Как отметил Ушаков, нельзя точно сказать, кто из Президентов завершил беседу первым – разговор закончился после того, как трубки положили переводчики.