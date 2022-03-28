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Здоровье
28 марта 2022  15:14

Глава РАН отметил важность работы над созданием платформ для лекарств от коронавируса

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России необходимо сосредоточить внимание на создании универсальной платформы для лекарств, которые бы не имели аналогов в мире, на случай появления новых вирусов, подобных SARS-CoV-2. Об этом на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава РАН отметил, что в 2020 году основное внимание уделялось производству вакцин, а в 2021 году эксперты уже приступили к созданию своей лекарственной платформы. 

«Мы сейчас говорим именно прежде всего о платформах. Может быть, пока не до конца прошедшие клинические испытания препараты, а именно платформы. Почему? Кто знает, какой прилетит вирус в следующий раз?» — сказал Сергеев.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, специалист по молекулярной биологии Петр Чумаков допустил возникновение «остаточных волн» омикрон-штамма в России, о чем сообщал «Татар-информ».

#коронавирус #Владимир Путин #производство лекарств
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