Биолог допустил возникновение «остаточных волн» омикрон-штамма в России

Через несколько месяцев коллективный иммунитет россиян к коронавирусу снизится, и население может столкнуться с целой серией «остаточных волн» «омикрона», заявил в интервью радио Sputnik член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН, специалист по молекулярной биологии Петр Чумаков.

Он отметил, что подъемы заболеваемости будут происходить с интервалом в 3-4 месяца, а затем сойдут на нет.

«Сейчас будет целая серия остаточных волн. С каждой новой волной амплитуда будет все меньше и меньше, – пояснил биолог. – Потом и эти волны сойдут на нет. По моему прогнозу, вот этот коронавирус путем дальнейшей эволюции превратится в обычный сезонный коронавирус, которых уже четыре варианта есть».

Резкое снижение числа пациентов с коронавирусной инфекцией в России, по словам Чумакова, связано с тем, что существенная часть населения переболела Covid-19 или привилась.

«Пока „омикрону“ не за кого „зацепиться“: в России не осталось людей, которые могут заразиться им», — сказал Чумаков.

По мнению специалиста, дальнейший ход событий будет зависеть от интенсивности ревакцинации.

Ранее «Татар-информ» сообщал об отмене ряда ограничений в Татарстане и снижении общего уровня заболеваемости коронавирусом.