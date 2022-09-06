Глава Приморья попросил Путина увеличить возраст претендентов на дальневосточную ипотеку

В России продлевается срок действия дальневосточной ипотеки, однако заявители также просят повысить предельный возраст претендентов. Об этом во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Да, срок продлеваем, но масса обращений с тем, чтобы продлить до 40 лет», — отметил он в ответ на вопрос главы государства.

Сейчас оформить дальневосточную ипотеку могут семьи, в которых каждому из супругов не более 35 лет. «Сейчас молодежь чуть позже выходит составлять семейные пары, не в 20 лет, а в 30, в 32 и, соответственно, просит — раз пенсию продлили, возраст продлить до 40 лет», — добавил губернатор. Владимир Путин пообещал проработать данный вопрос.

Кроме того, глава региона попросил повысить максимальный размер ипотеки — с 6 до 8,5 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минстрой выступил за продление льготной ипотеки в России до 2030 года. В министерстве полагают, что таким образом в стране удастся добиться показателей, намеченных национальным проектом «Жилье и городская среда».